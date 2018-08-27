الجيش الفرنسي يقتل قياديا "داعشيا" في مالي

قتل القيادي بتنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى"، محمد أغ المنير، وأحد مقرّبيه ومدنيان في عملية شنّها الجيش الفرنسي، الأحد، بشمال مالي، وفق ما أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الأركان، اليوم الاثنين، إن "القوات التي انتشرت (على الأرض بعد الضربة الجوية) لاحظت مقتل محمد أغ المنير وأحد حراسه القريبين. تبيّن لهم أيضا مقتل مدنيين هما امرأة وفتى وإصابة أحد عناصر المجموعة الإرهابية ومدنيين اثنين آخرين".

وأعربت رئاسة الأركان عن "أسفها" لسقوط ضحايا مدنيين وقدّمت تعازيها إلى عائلتي القتيلين. كما أشارت إلى إجراء تحقيق "لتحديد كيفية مقتل المدنيين في هذه الضربة"، مضيفة أن "المعايير الفرنسية لإطلاق النار حازمة جداً وتهدف إلى تجنب سقوط مدنيين".

وشملت العملية التي بدأت ليلا ضربة جوية نفذتها مقاتلتان من طراز "ميراج-2000" واستهدفت موقع المجموعة الإرهابية في منطقة ميناكا، أعقبها تحرّك برّي للسيطرة على الموقع.

وتنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" موجود على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو ويقوده المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي الذي انشقّ عن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وشارك أيضا في قيادة "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، وهي تنظيم مالي متطرف.

المصدر: أ ف ب