ترامب غير مدعو لجنازة السيناتور ماكين

لم يتلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة لحضور تشييع جنازة السيناتور الجمهوري جون ماكين، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر لها.

وذكرت الصحيفة أن من بين المدعوين نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، والرئيس السابق باراك أوباما، وسلفه جورج بوش الابن.

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وعلى الرغم من انتماء ترامب وماكين إلى حزب سياسي واحد هو الحزب الجمهوري، لم تكن الكراهية المتبادلة بين الرجلين سرا واختلافاتهما الكثيرة حول قضايا سياسية عدة، من بينها قضية الهجرة وإصلاح نظام الصحة، وإن كان ماكين يدعم بعض مبادرات ترامب، ومن بينها تخفيض الضرائب.

وفي العام 2016 أقدم ماكين على خطوة غير مسبوقة معلنا سحب تأييده لترشيح ترامب في الانتخابات الرئاسية على خلفية فضائح عدة. فيما واجه ترامب انتقادات على تصريحه بأن جون ماكين يعد نفسه بطل الحرب في فيتنام لمجرد وقوعه في الأسر هناك.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن ماكين عمل خلال العام الماضي على إعداد جنازته حيث قال إنه يريد أن يقتصر حضورها على أسرته وأصدقائه المقربين، ولكنه أكد في أكثر من مناسبة أنه لا يرغب في حضور الرئيس دونالد ترامب جنازته، نظرا للخلافات الكثيرة بينهما.

وتوفي السيناتور جون ماكين، ليلة السبت إلى الأحد، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان في الدماغ.

المصدر: وكالات