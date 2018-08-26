تصفية أحد قادة "داعش" في أفغانستان

قتل أمير تنظيم "داعش" في أفغانستان المدعو "سعد الإرهابي" مع 10 من القادة البارزين بعملية مشتركة في ولاية ننغرهار شرقي البلاد.

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وقال المتحدث باسم حاكم ننغرهار عطا الله خوغياني في بيان، اليوم الأحد: "قتل أمير تنظيم "داعش" في أفغانستان سعد الإرهابي مع 10 قادة بارزين بعملية مشتركة قامت بها القوات الأفغانية والأجنبية في ننغرهار".

وأضاف البيان: "العملية نفذت الليلة الماضية في منطقة جنغل كولي، بمديرية خوغياني، حيث قصفت طائرات دون طيار مقر التنظيم بعد ورود معلومات موثقة".

المصدر: سبوتنيك