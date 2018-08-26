// 26.06.2018 по тикету 15478
تصفية أحد قادة "داعش" في أفغانستان
Reuters Mohammad Ismail
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قتل أمير تنظيم "داعش" في أفغانستان المدعو "سعد الإرهابي" مع 10 من القادة البارزين بعملية مشتركة في ولاية ننغرهار شرقي البلاد.
وقال المتحدث باسم حاكم ننغرهار عطا الله خوغياني في بيان، اليوم الأحد: "قتل أمير تنظيم "داعش" في أفغانستان سعد الإرهابي مع 10 قادة بارزين بعملية مشتركة قامت بها القوات الأفغانية والأجنبية في ننغرهار".
وأضاف البيان: "العملية نفذت الليلة الماضية في منطقة جنغل كولي، بمديرية خوغياني، حيث قصفت طائرات دون طيار مقر التنظيم بعد ورود معلومات موثقة".
المصدر: سبوتنيك
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