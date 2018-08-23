موسكو: مروحيات مجهولة تزود طالبان وداعش بالأسلحة في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو رصدت تحليقات مروحيات مجهولة الهوية تقوم بنقل شحنات من الأسلحة لعناصر حركة طالبان وتنظيم داعش في أفغانستان.

وفي موجز صحفي، عقد اليوم الخميس، قالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا: "نود التأكيد مجددا على تحليقات تقوم بها مروحيات مجهولة الهوية شمالي أفغانستان، لنقل أسلحة وعتاد لمقاتلي تنظيم داعش المحليين وعناصر طالبان الذين يتعاونون مع هذه المجموعة الإرهابية".

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وذكرت زاخاروفا أن هناك تقارير إعلامية أفغانية محلية وإفادات لشهود عيان تؤكد رصد هذه التحليقات في ولاية ساريبول شمالي أفغانستان مؤخرا.

وأشارت المتحدثة إلى أن التحليقات المذكورة تجري "بالقرب من حدود دول آسيا الوسطى، والكثير من مسلحي داعش ينحدرون من هذه البلدان".

كما لفتت المتحدثة إلى أن تحليقات المروحيات المشبوهة لا تلقى أي رد فعل من قبل أجهزة الأمن الأفغانية وقيادات القوات الأمريكية والأطلسية المتواجدة في البلاد، مضيفة: "من هنا يُطرح سؤال منطقي: من الذي يقف وراء هذه التحليقات، ويسلح الإرهابيين، ويعمل سرا على إنشاء معاقل لهم بالقرب من حدود رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات السوفيتية السابقة) الجنوبية، ولماذا يحدث ذلك في ظل بقاء أجواء أفغانستان تحت السيطرة الفعلية لقيادة الناتو؟".

المصدر: تاس