نهاية مروعة لعارضة "بلاي بوي" أمريكية (صور)

عثرت السلطات الأمريكية على عارضة سابقة في مجلة "بلاي بوي" مقتولة في منزلها بإحدى ضواحي مدينة فيلادلفيا في ولاية بينسلفينيا الأمريكية، حسبما ذكر موقع "انديبندنت" البريطاني، السبت.

وعُثر على العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي كريستينا كارلين كرافت (36 عاما) مقتولة خنقا في غرفة نومها في أردمور ببنسلفانيا.

وأعلن مكتب قاضي مقاطعة مونتغومري أن سبب وفاة العارضة، البالغة من العمر 36 عاما، هو القتل خنقا، مشيرا إلى أن القاتل استخدم جسما يشبه الحبل لينهي حياة كرافت بطريقة مروعة.

Police in Lower Merion Township are on the scene of a homicide in Ardmore. A 36 y/o woman was found strangled in her first floor apartment. pic.twitter.com/ANeoAIXbKR — Vinny Vella (@Vellastrations) 23 августа 2018 г.

وتعود ملكية الشقة إلى صديقها المصرفي في وول ستريت، الذي كانت على علاقة معه منذ 9 سنوات، حسبما أفادت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر".

وقال أحد المصادر لصحيفة "إنكوايرر"، إن الشرطة كانت تحقق في عملية سرقة بالشقة، التي كانت كارلين كرافت قد أبلغت عنها سابقا يوم السبت عندما كانت خارج المنزل.

واستعادت الشرطة بعض أغراضها المسروقة، بما في ذلك مجوهراتها وحقائب يد باهظة الثمن في جنوب غربي فيلادلفيا يوم الأربعاء الماضي، وكانوا قد اكتشفوا جثتها أثناء محاولتهم إعادة الأغراض المسروقة التي عثروا عليها في تلك الليلة، بحسب ما أفادت الصحيفة.

Former Playboy model Christina Carlin-Kraft ‘found dead after being strangled in her bedroom’ A FORMER Playboy model has been found dead after being strangled in her bedroom, according to reports.

Christina Carlin-Kraft, 36, was... https://t.co/fi0PHr70mmpic.twitter.com/3RgpG5uWEm — Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) 24 августа 2018 г.

Who Was Christina Carlin-kraft And What Was The Ex Playboy Model’s Cause Of Death? https://t.co/fEaF6zAGOVpic.twitter.com/4qKsv6Pl0S — The Stars Post (@thestarspost) 24 августа 2018 г.

المصدر: صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر"