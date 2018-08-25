CNN تفضح اتفاقا سريا لإخفاء قصة "ابن ترامب غير الشرعي"!

ذكرت CNN أنها حصلت على وثيقة حساسة قيل إنها أبرمت مع بواب سابق كان يعمل في برج ترامب بهدف إخفاء علاقة حميمية بين الرئيس دونالد ترامب ومدبرة منزل سابقة له، أدت لإنجابها طفلا منه.

وأفادت الشبكة الإعلامية الأمريكية أن هذه الوثيقة التي تم التوقيع عليها في 15 نوفمبر 2015 بين البواب السابق، دينو ساجودين، ومؤسسة American Media الإعلامية الضخمة تمنع "المصدر" (البواب السابق) التحدث عن قضية ابن دونالد ترامب غير الشرعي، وتنص على أن المؤسسة تملك حقوقا حصرية في هذه القصة، وعلى المصدر توفير جميع المعلومات حولها إلى المؤسسة.

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وأعلن مارك هيلد، محامي ساجودين، أمس الجمعة أن موكله سيتقاضى بموجب هذا الاتفاق 30 ألف دولار في حال قامت المؤسسة بنشر تفاصيل الحادثة.

لكن الصفحة الثالثة من الوثيقة التي حصلت CNN على نسخة منها تحوي ما يبدو تعديلا على الاتفاق ينص على أن البواب السابق سيتلقى المبلغ المذكور خلال خمسة أيام، ويترتب عليه دفع غرامة قيمتها مليون دولار إذا خالف الاتفاق.

وذكر المحامي أن موكله أعفي مؤخرا من أي التزام أو مسؤولية بموجب العقد، بعد جولة جديدة من المفاوضات الصعبة مع American Media، مشيرا إلى أن الغرامة القاسية منعته من كشف ملابسات القضية سابقا.

وكان البواب السابق قد أكد لـCNN في أبريل الماضي أنه يملك معلومات عن هذه القصة الغرامية للرئيس الأمريكي، ووصفت American Media هذه التصريحات بأنها عديمة المصداقية، نافية أي علاقة لها بالقضية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه لم تستطع أي من وسائل الإعلام التي أجرت تحقيقات في هذا الموضوع الحصول على أدلة تثبت وجود طفل غير شرعي لدى ترامب.

وجاء هذا الخبر بعد يوم من إفادة وسائل إعلام أمريكية مختلفة، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس American Media وصديق ترامب القديم، ديفيد بيكر، حصل على الحصانة كشاهد أساسي في قضية مايكل كوهين، المحامي السابق لرئيس البلاد والذي كان قد اعترف أمام القضاء بأن ترامب فوضه في عام 2016 بدفع مبالغ مالية من ميزانية حملته الانتخابية إلى امرأتين مقابل التزامهما الصمت حول علاقاتهما الجنسية معه.

المصدر: CNN