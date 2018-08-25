ميركل تراقب الجنود الروس بالمنظار!

أثناء زيارتها إلى قرية أودزيسي الجورجية الواقعة على الحدود مع جمهورية أوسيتيا الجنوبية، راقبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالمنظار قاعدة عسكرية روسية واقعة في هذه الجمهورية.

وكتبت صحيفة "Bild" الألمانية أن ميركل التقت قبل ذلك طلاب جامعة تبيليسي الجورجية حيث أشارت في خطابها أمامهم إلى أن أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية "تعدان منطقتين محتلتين لا تتجزآن عن جورجيا".

وقامت ميركل بزيارة استغرقت يومين إلى جورجيا أثناء جولتها في منطقة القوقاز.

ويوم الخميس الماضي حضرت ميركل العشاء الرسمي في تبيليسي حيث غنت جزء من أغنيتها المفضلة Wir lieben die Sturme وهي أغنية البحارة الألمانيين. من جانبه سلم رئيس الوزراء الجورجي، ماموكا باخدادزيه، ميركل صورة تعود للقرن الـ17 اختفت من متحف درسدن الألماني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

يشار إلى أن روسيا اعترفت باستقلال أوسيتيا الجنوبية عن جورجيا عام 2008.

المصدر: نوفوستي