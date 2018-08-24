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ميركل: الاتحاد الأوروبي والناتو ليسا عدوين لروسيا

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ميركل: الاتحاد الأوروبي والناتو ليسا عدوين لروسيا
Reuters Irakli Gedenidze
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تبيليسي، جورجيا
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أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن أوروبا وحلف شمال الأطلسي لا يعدان عدوين لروسيا، مشيرة إلى أن بلاها تعتبر العلاقات الجيدة مع روسيا أمرا مهما للغاية.

وقالت ميركل أثناء لقائها مع طلاب جامعة تبيليسي في جمهورية جورجيا (السوفيتية السابقة)، اليوم الجمعة: "إن روسيا دولة هامة في العالم. وتريد ألمانيا أن تكون علاقاتها مع روسيا جيدة. وتتعاون أوروبا وروسيا بشكل جيد ويتعلمان كثيرا من بعضهما البعض. وفي الوقت ذاته أريد أن أشير إلى أن الاتحاد الأوروبي والناتو ليسا عدوين لروسيا".

وفي الوقت نفسه أشارت ميركل إلى أن "تطبيع العلاقات مع روسيا أمر صعب" حاليا.

وتابعت: "نرى ما يحدث حول أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وتتطلع سياسة ألمانيا في الشرق إلى المستقبل، وخاصة أن تصبح جورجيا من جديد قريبة من أوروبا".

المصدر: تاس + إنترفاكس

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