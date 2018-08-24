فرنسا تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة بالضفة والقدس الشرقية

دانت فرنسا، اليوم الجمعة، قرار السلطات الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن باريس تدين القرارات الجديدة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية والتي تسمح ببناء آلاف من الوحدات السكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأوضح البيان أن هذه القرارات، شأنها شأن "عمليات الهدم والإجلاء التي تمس السكان الفلسطينيين.. تعد جزءا من استراتيجية واحدة تحمل معها تهديدا مباشرا لقدرة الدولة الفلسطينية المستقبلية على الحياة".

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وأكد البيان تمسك باريس بموقفها القائل إن الحل المتوازن الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل دولتين معترف بهما دوليا وتعيشان بسلام.

مضيفا: "تدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى مراجعة هذه القرارات والتخلي عن هذه الاستراتيجية الاستعمارية، حفاظا على بقاء قرار الدولتين مع القدس عاصمة مشتركة لهما، والذي تؤكد فرنسا التمسك به مجددا".

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، قبل أيام، مصادقتها على توسيع مستوطنة وسط الضفة الغربية ببناء 650 وحدة سكنية جديدة فيها، بدلا من 296 وحدة، نالت الموافقة عليها في وقت سابق.

المصدر: تاس