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"أسرار ترامب النسائية"...

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AP
غلاف كتاب الأصفاد الذهبية: التاريخ السري لنساء ترامب
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تستعد دار نشر "غاليري بوكس" لنشر كتاب أعدته مراسلة مجلة "نيوزويك" نينا بورلي، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعنوان "الأصفاد الذهبية: التاريخ السري لنساء ترامب".

وأشارت "غاليري بوكس" إلى أن بورلي، التي تغطي الملفات السياسية الداخلية للمجلة، ستعتمد على الصحافة الاستقصائية والتحليل النسوي، مضيفة أنها ستتطرق إلى والدة ترامب وزوجاته الثلاث وأخواته وابنتيه وموظفاته.

كما ستكتب عن نساء زعمن أنهن تعرضن لمضايقة منه أو سوء سلوك جنسي.

يشار إلى أن لترامب ابنتين هما إيفانكا، المولودة عام 1981، وهي ابنته من زوجته العارضة التشيكية إيفانا زلنيكوفا، أما الثانية فهي تيفاني، ولدت عام 1993، وهي ابنته من زوجته الثانية مارلا مايبلز.

أما زوجته الحالية ميلانيا كناوس فهي الثالثة، وكانت عارضة أزياء سابقة هي الأخرى، وهي سلوفينية، ونالت الجنسية الأمريكية عام 2006.

غلاف كتاب الأصفاد الذهبية: التاريخ السري لنساء ترامب

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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