بوروشينكو: كييف لن تغيّر توجهها نحو الغرب طالما أتولى رئاستها!

أعلن رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو، أن بلاده لن تغيّر توجهها نحو الغرب ما دام يتولى منصب رئيس الدولة، لأن عقرب بوصلته يؤشر دوما باتجاه الغرب، متجاهلا أن الغرب نفسه يضع شروطا لذلك!.

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وقال بوروشينكو اليوم الجمعة، في الذكرى الـ 27 لاستقلال أوكرانيا، في خطاب نقلته القنوات التلفزيونية الأوكرانية: "منذ أن أوكلتم إلي منصب رئيس أوكرانيا، فإن البوصلة الحكومية تؤشر دوما بثقة نحو الغرب ... وعقربها لم ولن يهتز أبدا طالما أن هذه البوصلة بين يدي".

وتجري الانتخابات الرئاسية القادمة في أوكرانيا في مارس 2019. ولم يعلن بوروشينكو رسميا بعد عن نيته الترشح لولاية ثانية، لكن ليس هناك شكوك حول عزمه إعادة ترشيح نفسه.

قام البرلمان الأوكراني الأوكراني في ديسمبر 2014، بإصدار قانون تتخلى فيه أوكرانيا عن وضع الدولة غير المنحازة، وفي يونيو 2016 اعتمد قانونا يحدد الانضمام لحلف الناتو كهدف للسياسة الخارجية للبلاد. ويجب على أوكرانيا أيضا ضمان التوافق الكامل لقواتها المسلحة مع معايير قوات دول الناتو بحلول عام 2020. لكن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، كان قد قال في وقت سابق إنه سيكون ضروريا من أجل انضمام أوكرانيا إلى الحلف التوصل إلى عدد من المعايير التي سيستغرق تنفيذها وقتا طويلا. ويعتقد الخبراء أن كييف لن تكون قادرة على التأهل للعضوية في حلف شمال الأطلسي في السنوات الـ 20 المقبلة.

وصرح المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، يوهانس هان، في وقت سابق بأنه من غير الواقعي الحديث عن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في السنوات القريبة القادمة ، بل يجب على كييف أن تركز على تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي