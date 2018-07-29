بوروشينكو يخلط السياسة بالدين: معمودية روس "خيار أوروبي" للأمير فلاديمير

زعم الرئيس الأوكراني، بترو بوروشينكو، خلال خطاب بمناسبة الذكرى 1030 لتنصير روس القديمة، ألقاه في تل فلاديمير بالعاصمة كييف، أن معمودية روس كانت بمثابة خيار أوروبي للأمير فلاديمير.

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ونقلت Ukrainform عن بوروشينكو قوله يوم أمس السبت: "منذ أكثر من ألف عام، أقدم الأمير فلاديمير، وهو أمير الرسل المقدس، على اعتماد خيار مصيري، اعتنق المسيحية وعمّد البلاد".

وأضاف مدعيا أن هذا "الخيار المسيحي كان أيضًا اختيارًا أوروبيًا"، وذلك تماشيا مع نهجه القائم على الانسلاخ عن روسيا والتوجه نحو أوروبا.

وجرت يوم السبت في جميع أنحاء روسيا، أوكرانيا، روسيا البيضاء (بيلوروس)، وغيرها من البلدان احتفالات دينية بمناسبة الذكرى 1030 لمعمودية روس القديمة ويوم ذكرى القديس فلاديمير، الذي حكم روس القديمة في نهاية القرن العاشر، واعتنق المسيحية متخذا إياها كدين للدولة.

المصدر: نوفوستي