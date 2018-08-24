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شويغو يلتقي نظيره التركي في موسكو

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شويغو يلتقي نظيره التركي في موسكو
Sputnik Vladimir Astapkovich
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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يلتقي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الجمعة في موسكو مع نظيره التركي خلوصي أكار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين: "سيجري وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في الـ24 من أغسطس الجاري لقاء مع نظيره التركي خلوصي أكار ومدير المخابرات الوطنية التركية حقان فيدان اللذين وصلا إلى موسكو بزيارة عمل".

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين الروسي والتركي سيواصلان الحوار الذي بدآه في لقائهما الثنائي في موسكو منذ أسبوع.

وجرى اللقاء السابق للوزيرين في الـ17 من أغسطس الجاري. وناقشا أثناءه مسائل تسوية الوضع الإنساني في سوريا بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك عودة اللاجئين، بالإضافة إلى مسائل التعاون الثنائي بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية.

المصدر: تاس

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