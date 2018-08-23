مايك بومبيو يزور بيونغ يانغ الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، تعيين ستيفن بيغان مبعوثا خاصا إلى كوريا الشمالية التي سيزورها برفقته مجددا "الأسبوع المقبل".

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وصرّح بومبيو أمام الصحافة وإلى جانبه المبعوث الجديد "ستيف (أي ستيفن) سيدير سياسة الولايات المتحدة إزاء كوريا الشمالية، وسيقود جهودنا لبلوغ هدف الرئيس دونالد ترامب، نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل، كما تعهد الرئيس كيم جونغ أون".

وأضاف وزير الخارجية في تصريح مقتضب من دون الرد على الأسئلة أنه وستيفن سيذهبان إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل لتحقيق مزيد من التقدم الدبلوماسي نحو الهدف.

واعتبر بومبيو أن وزارة الخارجية سبق أن قامت بعمل ممتاز لتنفيذ حملة الضغط على بيونغ يانغ وتنظيم القمة الأولى بين القائدين وتحضير الأرضية كي تتحمل كوريا الشمالية مسؤولية الوعود التي قطعها الرئيس كيم.

وستكون الزيارة الرابعة لبومبيو إلى كوريا الشمالية والثانية له بعد القمة التاريخية التي عُقدت في 12 يونيو في سنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

المصدر: أ ف ب