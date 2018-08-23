بومبيو يعين مبعوثا جديدا لشؤون كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تعيين ستيف بيغون مبعوثا خاصا لشؤون كوريا الشمالية.

وقال بومبيو أثناء تقديمه المبعوث الجديد، إن بيغون "سيقود جهودنا لتحقيق هدف الرئيس ترامب الذي يتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وموثوق، حسبما تم الاتفاق عليه مع الزعيم (الكوري الشمالي) كيم جونغ أون".

من جهته، قال بيغون إن الرئيس دونالد ترامب أعطى انطلاقة لعملية نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، مؤكدا أنه على الولايات المتحدة أن "تغتنم كل فرصة ممكنة" لتحقيق "مستقبل آمن لشعب كوريا الشمالية".

Special Representative for #NorthKorea Steve Biegun: @POTUS has created an opening, and it’s one that we must take by seizing every possible opportunity to realize the vision for a peaceful future for the people of North Korea. pic.twitter.com/PejCqfKvCp — Department of State (@StateDept) 23 августа 2018 г.

يذكر، أن ستيف بيغون (من مواليد عام 1963) هو نائب رئيس شركة "فورد موتور" للشؤون الدولية. وفي وقت سابق عمل بيغون في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، حيث كان مسؤولا في مجلس الأمن القومي عندما كانت كونداليزا رايس مستشارة بوش للأمن القومي.

وكان بيغون كذلك مستشارا للأمن القومي للسناتور الجمهوري بيل فريست. وعمل لصالح الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري جون ماكين أثناء انتخابات الرئاسة عام 2008. وفي عام 2018 كان بيغون أحد المرشحين لمنصب مستشار ترامب للأمن القومي بعد إقالة هربرت ماكماستر في مارس الماضي وقبل تعيين جون بولتون في هذا المنصب.

المصدر: RT