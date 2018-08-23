"غوغل" تعلن حجب حسابات على "يوتيوب" تعتبرها مرتبطة بإيران

أعلنت شركة "غوغل" عن حجب عدد من الحسابات على موقع "يوتيوب" التابع لها، التي اعتبرتها مرتبطة بما وصفته بـ "حملة التضليل" التي تتهم إيران بالوقوف وراءها.

وجاء في بيان لنائب رئيس شركة "غوغل" كينت واكر: "رصدنا وحجبنا عددا من الحسابات المرتبطة بهيئة الإذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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وأوضحت الشركة أنها حجبت 39 حسابا على "يوتيوب"، كانت لها أكثر من 13 ألف مشاهدة في الولايات المتحدة، و6 مدونات على موقع Blogger و13 حسابا على Google+، اعتبرتها "مرتبطة بحملة التضليل".

واتهمت "غوغل" تلك الحسابات بانتهاك قواعدها، وأكدت حذف المواد المنشورة على تلك الحسابات.

ويأتي ذلك بعد أن اتخذت "فيسبوك" و"تويتر" إجراءات مماثلة ضد الحسابات التي اعتبرتها مرتبطة بإيران ومخصصة لنشر "معلومات مضللة".

المصدر: فرانس برس