Facebook تحذف مئات الحسابات "لارتباطها بمخابرات روسيا وإيران"

أعلنت شركة Facebook، أنها حذفت أكثر من 650 صفحة ومجموعة وحسابا، اعتبرتها "مزيفة" وأنها كانت تعود لروسيا وإيران، وخصصت لنشر المعلومات المضللة.

وأضافت الشركة: "تم اليوم حذف العديد من الصفحات والمجموعات والحسابات لأنها قامت بنشاطات منسقة زائفة وغير صحيحة في Facebook وInstagram.

وأشارت الشركة، إلى أن" بعض هذه النشاطات تعود لإيران وبعضها الآخر، لروسيا".

وزعمت "فيسبوك" بأن نشاطات روسيا "مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية"، وهي تتركز على نشر المعلومات المضللة الموجهة إلى الولايات المتحدة.

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وأضافت: "قمنا بحذف الصفحات والمجموعات والحسابات التي قد تكون مرتبطة بمصادر متصلة بالاستخبارات العسكرية الروسية، وهو أمر ثبت للولايات المتحدة".

وأما التأثير الإيراني، فكان موجها حسب Facebook نحو دول الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها "لم تكتشف وجود رابط أو تنسيق بين أصحاب هذه النشاطات".

وتابعت: "جرى على هذه الحسابات استخدام نفس التكتيك المتمثل في تشكيل شبكة حسابات تقوم بالتضليل، بخصوص ماهية النشاط الذي تمارسه".

وقال مارك زوكربيرغ رئيس شركة Facebook للصحفيين إن "الأمن مسألة لا يمكن حلها بالكامل".

وأضاف: "لا شك في أن خصومنا، متطورون وبتمويل جيد ولكننا تحولنا من الكشف النشط إلى الاستباقي، وهذا تغيير كبير ومع مرور الوقت سيجعل هذا الأمر Facebook أكثر آمانا".

المصدر: انترفاكس