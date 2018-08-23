تركيا: إدارة ترامب حولتنا إلى هدف استراتيجي

اعتبرت الرئاسة التركية أن التصريحات الأخيرة لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، حول الوضع الاقتصادي في تركيا، تؤكد أن واشنطن حولت شريكتها في الناتو أنقرة إلى هدف استراتيجي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن تصريحات بولتون هي بمثابة اعتراف من الإدارة الأمريكية بأنها حولت تركيا إلى هدف استراتيجي في حربها الاقتصادية.

ولفت قالن إلى أن الموقف السياسي والاقتصادي والقانوني للولايات المتحدة لا يناسب روح التحالف مع تركيا، ويخالف المبادئ المؤسسة لحلف الناتو، وشدد على أنه "لا يمكن قبول تصريحات بمثابة اعتراف بإعلان حرب تجارية ضد تركيا".

وأضاف أن "المسألة لا تقتصر على تركيا فحسب، بل إن الإدارة الأمريكية أقدمت على فعل ذات الشيء مع كل من المكسيك وكندا وكوبا والصين وروسيا وإيران والاتحاد الأوروبي وألمانيا وبلدان أخرى".

وتابع قالن: "استخدام الإدارة الأمريكية لأدوات مثل التجارة والضرائب والعقوبات يظهر أنها عازمة على البدء بحرب تجارية عالمية، إلا أن هذا النهج يتعارض مع قواعد السوق الحرة، كما أن القرارات الضريبية تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية".

وأوضح أن المشكلة التي تشهدها العلاقات التركية الأمريكية هي جزء من المشاكل التي تعيشها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع العالم.

وجدد قالن تأكيده بأن تركيا لا تنوي البدء بحروب اقتصادية مع أحد، إلا أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الهجوم على اقتصادها وقضائها".

وشدد على أن التصريحات الداعمة لتركيا في الآونة الأخيرة تظهر أنها على الطريق الصحيح، مضيفا أن قرار قطر بضخ استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي كان له تأثير إيجابي على السوق التركية.

كما أشار إلى أهمية التصريحات الداعمة لتركيا من دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والصين وإيران، مضيفا أن الخطوات المتخذة للقضاء على الهجمات التي استهدفت الليرة، أثمرت عن نتائج إيجابية.

ورد قالن في مقابلته على تصريحات بولتون لوكالة "رويترز" والتي أدلى بها في وقت سابق قائلا إن الأزمة التي تمر بها الليرة التركية ستنتهي بإطلاق سراح القس الأمريكي، أندرو برونسون، المحتجز في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، مضيفا أن ضخ أموال قطرية لن يساعد الاقتصاد التركي.

المصدر: الأناضول + رويترز