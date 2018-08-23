صور تكشف توقف كوريا الشمالية عن تفكيك موقع صواريخ بسبب استمرار العقوبات

أظهرت صور التقطتها مؤخرا الأقمار الاصطناعية، أن كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع لاختبارات محركات الصواريخ، بسبب استمرار فرض واشنطن العقوبات عليها رغم تعهدها بنزع سلاحها النووي.

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ويقع موقع الاختبارات الصاروخية هذا في محطة سوهاي بمحافظة بيونغان الشمالية التي جرى منها إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ 15" العام الماضي.

وقال موقع "38 نورث" الأمريكي-الكوري الجنوبي المشترك، يوم الأربعاء، إن صور الأقمار الاصطناعية التجارية لمحطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، أظهرت في 16 أغسطس، "عدم وجود أي أنشطة تفكيك كبيرة" سواء في موقع اختبارات محركات الصواريخ أو منصة الإطلاق منذ الثالث من أغسطس الجاري.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد قال، في وقت سابق، إن التقارير التي تفيد بأن بيونغ يانغ بدأت في تفكيك منشآتها في محطة سوهاي، تتماشى مع تعهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بذلك، خلال قمته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سنغافورة يوم 12 يونيو الماضي.

وأوضح تقرير "موقع 38 نورث" أن تقدما كبيرا حدث في إزالة موقع التجارب من تموز إلى أغسطس، لكنه أضاف أن "المكونات التي أزيلت في السابق لا تزال مكدسة على الأرض".

واستضافت سنغافورة في يونيو الماضي، أول قمة على الإطلاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، حيث التقى هناك الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون. وقال ترامب في ختام القمة إنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، وشدد على أن عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ستبدأ "بسرعة كبيرة".

ووصف كيم جونغ أون بدوره الوثيقة الختامية للقمة بأنها "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين ووعد "بتغيرات كبيرة" في المستقبل.

المصدر: نوفوستي