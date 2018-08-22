الرئاسة التركية ترفض التدخلات الأمريكية في شؤون القضاء التركي

أعلنت الرئاسة التركية رفضها لما اعتبرته عدم الاحترام لشؤون القضاء في تركيا من قبل الولايات المتحدة، وذلك ردا على مطالب وتعليقات واشنطن بشأن قضية القس الأمريكي أندرو برونسون.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين في تصريح لوكالة "رويترز" إن "هناك سيادة القانون في تركيا وقضية أندرو برونسون شأن قضائي. والعملية القضائية مستمرة بحق هذا المتهم".

وأضاف أن أنقرة تعتبر "أمرا مرفوضا عدم احترام العملية القضائية من قبل الولايات المتحدة، التي تقدمت بمطالبات معينة".

وتعليقا على التصريحات الأخيرة لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون بشأن الوضع الاقتصادي في تركيا تعتبر دليلا على أن واشنطن تستهدف حليفها في الناتو في إطار الحرب التجارية التي شنتها على العالم كله.

وجدير بالذكر أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تشهد توترات على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا بتهم التورط في محاولة الانقلاب عام 2016. وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن القس فورا، وفرضت عقوبات على تركيا.

كما فرضت الولايات المتحدة رسوما على صادرات الصلب والالمنيوم التركية، وردت أنقرة بفرض قيود على التجارة مع الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز