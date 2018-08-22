الهند ترفض مساعدة مالية إماراتية

رفضت الهند عرضا من الحكومة الإماراتية بتقديم 100 مليون دولار لمساعدة منكوبي الفيضانات التي أوقعت أكثر من 400 ضحية في ولاية كيرالا جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية في بيان، أن "الحكومة، وتماشيا مع السياسة القائمة، تلتزم تلبية احتياجات الإغاثة وإعادة التأهيل عبر الجهود المحلية".

وتابعت الوزارة، أن "الأموال الخارجية يمكن أن يتم التبرع بها حصرا من أشخاص من أصول هندية، أو من شركات هندية تعمل في الخارج".

وقال خبراء: إن "الحكومات الهندية تريد أن تثبت قدرتها على التعامل مع أي حالة طوارئ من تلقاء ذاتها".

ولم تذكر الهند على وجه التحديد العرض الإماراتي، مؤكدة فقط إنها "تقدر بعمق العروض من عدة دول، بما في ذلك من حكومات أجنبية، للمساعدة في جهود الإغاثة وإعادة التأهيل بعد الفيضانات المأسوية".

ومن المرجح أن يثير رفض المساعدات جدلا سياسيا.

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من جانبه، دعا رئيس حكومة ولاية "كيرالا"، بينارايي فيجايان إلى محادثات "على أرفع مستوى" مع الحكومة المركزية من أجل قبول المساعدة الإماراتية.

ويفوق العرض الإماراتي مبلغ 97 مليون دولار الذي وعدت بتقديمه الحكومة المركزية في الهند حتى الآن.

وطلب فيجايان مساعدات بقيمة 375 مليون دولار من الحكومة، قائلا: إن "الولاية تواجه خسائر بأكثر من 3 مليارات دولار".

وخلفت الفيضانات الموسمية أكثر من 400 ضحية، ونحو 1.2 مليون شخص يقيمون حاليا في مخيمات.

المصدر: أ ف ب