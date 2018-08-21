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لندن تحث حلفاءها على تشديد العقوبات ضد روسيا

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لندن تحث حلفاءها على تشديد العقوبات ضد روسيا
Reuters Lehtikuva Lehtikuva
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت
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يعتزم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، دعوة حلفاء بريطانيا الأوروبيين إلى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.

ويقول هانت في خطابه الذي سيلقيه في "معهد واشنطن للسلام"، ووزعت مقاطع منه على الصحفيين: "القواعد الدولية تتعرض لانتهاك كبير وبشكل متكرر من دول كبرى مثل روسيا، ومثل هذا الموقف العدواني والمستهتر يقوض النظام الدولي الذي يفترض أن يحمينا".

ومن المتوقع أن يدعو هانت في كلمة اليوم الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية سالزبوري واتهام لندن لروسيا بتسميم الجاسوس البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته، الذي ترفضه موسكو وتعتبره باطلا.

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وفي 4 مارس الماضي، تعرض الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال (66 عاما) الذي سبق وأدين في روسيا بجرم التجسس لصالح بريطانيا، تعرض وابنته يوليا (33 عاما) لتأثير مادة كيميائية مشلّة للأعصاب، حسب الرواية البريطانية.

وزعمت لندن أن التسميم تم بمادة مركبة في الاتحاد السوفيتي، متهمة روسيا بالوقوف وراء محاولة اغتيال سكريبال وابنته.

ورفضت موسكو بشدة هذه الاتهامات، نافية وجود أي برامج لتطوير المادة السامة المذكورة في الاتحاد السوفيتي، أو في روسيا الحديثة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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