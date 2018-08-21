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برلماني روسي يخمد نار تصريح وزير خارجية بريطانيا بتعليق بارد

أخبار روسيا

برلماني روسي يخمد نار تصريح وزير خارجية بريطانيا بتعليق بارد
Globallookpress
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت
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اعتبر أندريه كليموف رئيس لجنة صون سيادة الدولة لدى مجلس الاتحاد الروسي، أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قرر بدعوته لتشديد العقوبات على روسيا، لفت الأنظار إلى شخصه الجديد.

وأضاف السيناتور الروسي: "لقد حاول هانت كوزير جديد، أن يحقق شيئا ما يجعل اسمه في الصدارة. طبعا يمكن تحقيق الشهرة بالعمل الحميد، أو اللجوء إلى مثل هذه الطريقة". 

وأشار البرلماني الروسي إلى أن "معاداة روسيا" منتشرة حاليا في الغرب، وأن الوزير البريطاني الجديد، إنما أراد بتصريحه هذا أن يدلي بدلوه في هذا السياق، وتابع:"هانت بذلك حاول لفت الانتباه إلى شخصه، ولاسيما اهتمام القيادة الأمريكية".

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وذكّر السيناتور الروسي بأن حكومة الولايات المتحدة مستمرة في فرض العقوبات ضد روسيا، وستعلن خمس أو ست حزم من هذه العقوبات خلال العام الجاري.

وسيلقي هانت غدا الثلاثاء، كلمة في معهد واشنطن للسلام سيدعو فيها الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية سالزبوري واتهام لندن الباطل لروسيا بتسميم الجاسوس البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته.

المصدر: نوفوستي

 

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