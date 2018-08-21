معظم الأمريكيين يعارضون العقوبات ضد روسيا

كشف استطلاع للرأي نظمه معهد Gallup الأمريكي للدراسات الاجتماعية، أن 58% من الأمريكيين يعتبرون أنه على واشنطن محاولة تحسين العلاقات مع موسكو، وتخفيف العقوبات ضد روسيا.

وكشف الاستطلاع كذلك عن أن 36% ممن استطلعت آراؤهم من الأمريكيين، يؤيدون هذه العقوبات، وتشديدها على روسيا.

ويؤمن 75% من المستطلعين، بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الأمريكية 2016، فيما يؤكد 39% أن التدخل الروسي أثر على نتيجة التصويت، خلافا لـ36% يؤمنون بعكس ذلك.

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وشمل الاستطلاع، 1024 شخصا ممن بلغوا 18 عاما، وأجري في مناطق شملت جميع أنحاء الولايات ويؤكد القائمون عليه أن نسبة الخطأ فيه لا تتجاوز الـ4%.

المصدر: لينتا رو