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معظم الأمريكيين يعارضون العقوبات ضد روسيا

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معظم الأمريكيين يعارضون العقوبات ضد روسيا
Reuters Carlos Barria
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كشف استطلاع للرأي نظمه معهد Gallup الأمريكي للدراسات الاجتماعية، أن 58% من الأمريكيين يعتبرون أنه على واشنطن محاولة تحسين العلاقات مع موسكو، وتخفيف العقوبات ضد روسيا.

وكشف الاستطلاع كذلك عن أن 36% ممن استطلعت آراؤهم من الأمريكيين، يؤيدون هذه العقوبات، وتشديدها على روسيا.

ويؤمن 75% من المستطلعين، بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الأمريكية 2016، فيما يؤكد 39% أن التدخل الروسي أثر على نتيجة التصويت، خلافا لـ36% يؤمنون بعكس ذلك.

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وشمل الاستطلاع، 1024 شخصا ممن بلغوا 18 عاما، وأجري في مناطق شملت جميع أنحاء الولايات ويؤكد القائمون عليه أن نسبة الخطأ فيه لا تتجاوز الـ4%.

المصدر: لينتا رو

 

 

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