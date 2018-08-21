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طائر حر يحطّم طائرة مقاتلة جنوبي السويد

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طائر حر يحطّم طائرة مقاتلة جنوبي السويد
Reuters
مقاتلة من طراز Saab JAS 39 Gipen، تابعة لسلاح الجو السويدي
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تحطمت مقاتلة من طراز Saab JAS 39 Gipen تابعة لسلاح الجو السويدي اليوم في بلدة رونيبي جنوبي البلاد، إثر اصطدامها بأحد الطيور الحرّة.

وذكرت محطة الإذاعة السويدية، أن الطيار قفز بالمظلة ونقل إلى المستشفى للتحقق من حالته الصحية.

وأعلن وزير الدفاع السويدي بيتر هولتسفيست للصحفيين أن القلق أصاب الجميع على صحة الطيار الذي تصرف وفقا للتعليمات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

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وأشاد الوزير بجهود رجال الإنقاذ، الذين تصرفوا بسرعة وبشكل منسق عند تلقيهم نبأ الحادث، وتمكنوا من تحديد مكان الطيار وإنقاذه.

المصدر: انترفاكس

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