مقتل جندي أميركي بتحطم طائرة مروحية في العراق

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم الاثنين، عن مقتل جندي أمريكي بتحطم طائرة مروحية داخل الأراضي العراقية.

وقال التحالف في بيان حصلت RT على نسخة منه: "قتل أحد منتسبي قوات التحالف الدولي وأصيب عدد آخر عندما تحطمت طائرتهم في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش من مساء أمس الأحد".

RT

وأضاف البيان: "كانت الطائرة تقوم بمهمة مشتركة ضمن عمليات مكافحة الإرهاب لدعم عملية العزم والصلب"، مؤكدا أنه "لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان بسبب نيران معادية".

المصدر: RT