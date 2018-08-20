// 26.06.2018 по тикету 15478
مقتل جندي أميركي بتحطم طائرة مروحية في العراق
Reuters Namir Noor-Eldeen
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko7q
أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم الاثنين، عن مقتل جندي أمريكي بتحطم طائرة مروحية داخل الأراضي العراقية.
وقال التحالف في بيان حصلت RT على نسخة منه: "قتل أحد منتسبي قوات التحالف الدولي وأصيب عدد آخر عندما تحطمت طائرتهم في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش من مساء أمس الأحد".
RT
وأضاف البيان: "كانت الطائرة تقوم بمهمة مشتركة ضمن عمليات مكافحة الإرهاب لدعم عملية العزم والصلب"، مؤكدا أنه "لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان بسبب نيران معادية".
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)