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مقتل جندي أميركي بتحطم طائرة مروحية في العراق

أخبار العالم العربي

مقتل جندي أميركي بتحطم طائرة مروحية في العراق
Reuters Namir Noor-Eldeen
أرشيف
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أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم الاثنين، عن مقتل جندي أمريكي بتحطم طائرة مروحية داخل الأراضي العراقية.

وقال التحالف في بيان حصلت RT على نسخة منه: "قتل أحد منتسبي قوات التحالف الدولي وأصيب عدد آخر عندما تحطمت طائرتهم في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش من مساء أمس الأحد".

RT

وأضاف البيان: "كانت الطائرة تقوم بمهمة مشتركة ضمن عمليات مكافحة الإرهاب لدعم عملية العزم والصلب"، مؤكدا أنه "لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان بسبب نيران معادية".

المصدر: RT

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