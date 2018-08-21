بيونغ يانغ تجدد المطالبة بضرورة التوقيع على إعلان انتهاء الحرب الكورية

جددت صحيفة "نودون سينمون"، الناطقة باسم اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري على ضرورة تبنّي إعلان انتهاء الحرب الكورية، مشيرة إلى أنها مهمة لا تقبل التأجيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيام بهذه الخطوة، سيسهم بشكل كبير في إرساء السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وجميع أنحاء العالم.

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وفي عام 1953، انتهت الحرب في شبه الجزيرة الكورية بعد 3 سنوات من اندلاعها وتم التوقيع على اتفاقية للهدنة.

ولكن اتفاقية السلام لم تبرم حتى الآن بين الكوريتين وناقشت سيئول وبيونغ يانغ هذه القضية خلال قمة الكوريتين بين زعيم الشمال كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، في أبريل 2018 وتم الاتفاق على صياغة إعلان انتهاء الحرب الكورية لتوقيعه.

المصدر: انترفاكس