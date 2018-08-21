روحاني: إذا لم نكن أقوياء سيسحقنا الآخرون

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة تطوير وتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده، مؤكدا أنه إن لم تكن إيران قوية وثابتة في مواقفها، فإنها ستسحق.

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وأضاف روحاني: "للأسف الأعداء عملوا خلال العقود الأربعة الأخيرة على نشر الإيرانوفوبيا، وروجوا بين البعض للتخويف من إيران".

وتابع: "إيران لم تعتد على أحد خلال العقود الأربعة الماضية، ولو رغبت بذلك لاستغلت فرصا استثنائية من الناحية العسكرية، فعندما قام صدام باجتياح الكويت، كان العراق محاصرا دوليا، وكان يمكن لإيران أن تستغل هذه الفرصة بعد 8 سنوات من الحرب المفروضة، إلا أنها لم تفعل، بل إن طهران استضافت العديد من المواطنين الكويتين والعراقيين ممن اختاروا إيران كملجأ لهم، إلى جانب عدد من العسكريين".

وتابع: "طهران لو أرادت أن تعتدي على أحد لاستغلت انهيار الاتحاد السوفيتي وضعف المناطق الحدودية الشمالية لإيران، لكنها لم تقم بذلك بل ساعدت جميع الدول المستقلة حديثا، وكانت السباقة في الاعتراف بها رسميا".

المصدر: وكالة مهر