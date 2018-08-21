روحاني يكشف عن مقاتلة "كوثر" الجديدة

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران اليوم، عن طائرة "كوثر" الإيرانية المقاتلة الجديدة، والمزودة بمنظومة Avionic الإلكترونية للطيران.

وأوضحت وكالة فارس الإيرانية أن المقاتلة الجديدة تتمتع بهندسة متطورة متكاملة تمكنها من التعامل مع النيران المعادية وذلك باستخدام شبكة بيانات رقمية عسكرية مطابقة للجيل الرابع، وحسابات السلاح البالستية.

🎥اولین جنگنده بومی پیشرفته مجهز به سامانه‌های اویونیک و کنترل آتش بومی نسل ۴ با نام کوثر با حضور رئیس جمهور رونمایی شد. pic.twitter.com/BDIWpZRJax — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

ar.farsnews.com

ar.farsnews.com

ar.farsnews.com

🎥با جنگنده بومی کوثر آشنا شوید. pic.twitter.com/Me0NKoy0ec — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

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وأضافت الوكالة الإيرانية، أن "كوثر" تمتلك منظومة تصويب HUD متطورة، بالإضافة إلى رادار متطور متعدد الأغراض للسيطرة على النيران ورفع مستوى الدقة في كشف الأهداف والتهديدات، ونظام ملاحة دقيق بصورة راديوية، فضلا عن خريطة ذكية متحركة.

ونفذت الطائرة تحليقا تجريبيا بعد مراسم الكشف عنها بأمر من روحاني.

المصدر: فارس