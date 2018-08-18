إيران تكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة الأسبوع المقبل

نقلت وكالة "فارس" للأنباء، السبت، عن وزير الدفاع الإيراني قوله إن طهران ستكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة الأسبوع المقبل، مؤكدا أن تطوير القدرات الصاروخية سيظل في أولويات إيران.

وقال البريغادير جنرال أمير حاتمي: "سوف نعرض طائرة في اليوم الوطني للصناعات الدفاعية والناس سيرونها وهي تطير فضلا عن المعدات المصممة لها"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتحتفل إيران باليوم الوطني للصناعات الدفاعية في الـ 22 أغسطس من كل عام.

من جهته، أعلن قائد طيران الجيش الإيراني العميد يوسف قرباني أن طيران الجيش الإيراني طور مدى صواريخ مروحياته.

وأشار إلى أن مدى صواريخ المروحيات في هذه القوة ارتقى إلى 12 كم، بحسب ما نقلته وكالة "فارس" للأنباء.

وصرح العميد قرباني على هامش ملتقى تعزيز التعاون والتنسيق بين طيران الجيش وطيران الحرس الثوري، أن طيران الجيش تمكن من الارتقاء بمدى صواريخه إلى 12 كم.

وأكد قائد طيران الجيش أن طهران لا تستورد الآن أية قطعة من الخارج وإنما يتم تصنيعها جميعا من قبل الخبراء الإيرانيين وتركب على المروحيات.

وصرح العميد قرباني أن الدول التي تقول بأنها ذات قدرات عسكرية، غير قادرة لوحدها على تصنيع المروحيات بل تقوم بذلك بمساعدة من قبل سائر الشركات من مختلف مناطق العالم.

وقال المسؤول الإيراني إن دولا قليلة في العالم تمتلك منظومة الرؤية الليلية، مشيرا إلى أن بلاده في مرحلة الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

كما أعلن قائد طيران الجيش الإيراني أن مشروع "ذو الفقار" يتضمن تسليح المروحيات بصواريخ بعيدة المدى.

المصدر: وكالة "فارس" للأنباء