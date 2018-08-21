السفارة الروسية لدى أفغانستان تؤكد سلامة موظفيها ومرافقها في كابل

أعلنت السفارة الروسية في أفغانستان، أنها والعاملون فيها لم تتضرر بالهجوم الصاروخي الذي تعرض له وسط العاصمة الأفغانية كابل صباح اليوم، واستهدف القصر الرئاسي ومحيطه.

وقال السكرتير الصحفي للسفارة الروسية: "لم تتعرض سفارتنا لأي ضرر لأنها توجد في منطقة أخرى من العاصمة الأفغانية" بعيدة عن مكان الاعتداء.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام بأن القصر الجمهوري في كابل تعرض لقصف صاروخي، عندما كان رئيس البلاد أشرف غني يلقي كلمته بمناسبة عيد الأضحى.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم تعلن أي من الجماعات المسلحة مسؤوليتها عن الاعتداء.

المصدر: نوفوستي