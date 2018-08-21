 
مباشر

استهداف العاصمة الأفغانية كابل بالصواريخ ولا ضحايا

أخبار العالم

استهداف العاصمة الأفغانية كابل بالصواريخ ولا ضحايا
Reuters POOL New
صورة ارشيفية للقصر الرئاسي كابل عاصمة أفغانستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kocm

تعرض القصر الجمهوري في كابل لقصف صاروخي، خلال إلقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني كلمته هناك بمناسبة عيد الأضحى.

وذكرت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية المحلية، أن عدة صواريخ أطلقت على القصر في الساعة التاسعة صباحا  بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن الصواريخ استهدفت القصر الجمهوري والحي الحكومي في المدينة، حيث توجد سفارات العديد من الدول.

إقرأ المزيد
الرئيس الأفغاني أشرف غني كابل تعلن عن هدنة مشروطة مع طالبان في عيد الأضحى

ولم ترد حتى الآن أية معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار نتيجة للقصف.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا