// 26.06.2018 по тикету 15478
استهداف العاصمة الأفغانية كابل بالصواريخ ولا ضحايا
Reuters POOL New
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تعرض القصر الجمهوري في كابل لقصف صاروخي، خلال إلقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني كلمته هناك بمناسبة عيد الأضحى.
وذكرت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية المحلية، أن عدة صواريخ أطلقت على القصر في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.
وأشارت إلى أن الصواريخ استهدفت القصر الجمهوري والحي الحكومي في المدينة، حيث توجد سفارات العديد من الدول.
ولم ترد حتى الآن أية معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار نتيجة للقصف.
المصدر: نوفوستي
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