طالبان تفرج عن 160 مدنيا وتحتفظ بـ 20 رهينة

أفرجت حركة طالبان عن 160 مدنيا بعد يوم من خطفها ركاب ثلاث حافلات في إقليم قندوز جنوب شرقي أفغانستان، حسب السلطات الأفغانية.

وقال عضو المجلس المحلي في قندوز غلام رباني: "وصل أكثر من 160 مدنيا بسلام إلى منازلهم ونقلت طالبان 20 على الأقل من رجال الجيش والشرطة إلى مكان مجهول".

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وأمس الاثنين، اختطف مسلحو حركة طالبان ثلاث حافلات كانت في طريقها من مدينة تاخار إلى العاصمة كابل.

وذكر عضو في اتحاد حافلات الركاب أن حوالي 170 راكبا كانوا على متن الحافلات وقت اختطافها.

المصدر: وكالات