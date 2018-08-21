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دخول أكثر من 80 ألف ياباني المستشفى جرّاء الحر

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دخول أكثر من 80 ألف ياباني المستشفى جرّاء الحر
Reuters Kim Kyung Hoon
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أعلنت مصلحة الإطفاء اليابانية، أن  82 ألف ياباني دخلوا المستشفيات هذا الصيف بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو بشكل غير مسبوق في البلاد.

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وذكرت مصلحة الإطفاء المسؤولة كذلك عن الإسعاف في البلاد، أن ارتفاع درجات حرارة الجو تسبب بوفاة 144 شخصا منذ الـ30 من أبريل.

وخلال الأسبوع الماضي، تم نقل 3669 شخصا إلى المستشفى، أي أقل بواقع النصف تقريبا من مؤشر الأسبوع الذي سبقه والذي تم فيه إسعاف أكثر من 7 آلاف شخص بعد تعرضهم لضربة الشمس، إذ سجل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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