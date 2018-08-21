قريبا.. ميلانيا ترامب في إفريقيا

أعلن البيت الأبيض أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستقوم في وقت لاحق من هذا العام وحدها، بجولة في إفريقيا.

ووفق بيان البيت الأبيض الصادر الاثنين قالت ميلانيا: "ستكون هذه المرة الأولى التي أسافر فيها إلى إفريقيا وأنا متحمسة للتعرف على القضايا المتعلقة بالأطفال في جميع أنحاء القارة، وفي الوقت نفسه للتعرف على ثقافتها وتاريخها الثري".

وأضافت: "أتطلع إلى تسليط الضوء على العمل الإنساني وبرامج التنمية الناجحة التي يجري تنفيذها في العديد من البلدان" الأفريقية.

ولم يوضح البيان الأماكن التي ستشملها جولة السيدة الأولى في القارة الشاسعة، ولا أتى على ذكر متى ستبدأ الجولة وكم من الوقت ستستغرق.

وميلانيا التي رافقت زوجها في العديد من الرحلات الخارجية، سبق لها وأن سافرت منفردة إلى كندا في زيارة رسمية.

ومنذ تولى دونالد ترامب منصبه لم يزر إفريقيا، القارة التي أفادت تقارير إعلامية بأنه وصف دولها بـ"الحثالة" بسبب تدفق المهاجرين منها إلى الولايات المتحدة، في تصريح أثار في حينه سخطا عارما في القارة السمراء.

لكن ميلانيا اعتمدت في بيانها لهجة انفتاح، وقالت "نحن مجتمع عالمي، وأعتقد أنه من خلال الحوار المفتوح وتبادل الأفكار لدينا فرصة حقيقية للتعلم من بعضنا البعض".

المصدر: ا ف ب