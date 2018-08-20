 
مباشر

ميلانيا ترامب قلقة على الأطفال من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي

أخبار العالم

ميلانيا ترامب قلقة على الأطفال من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي
Reuters /Chris Wattie
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/koca

 دعت عقيلة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، إلى ضرورة تعليم الأطفال الاستخدام الآمن للإنترنت، مشيرة إلى أن الأطفال يدركون مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من " بعض الكبار".

وقالت السيدة الأولى للولايات المتحدة، أثناء منتدى أقيم في ولاية "ميريلاند" تحت اسم "منع التخويف والضغوط النفسية عبر شبكة الإنترنت" اليوم الاثنين :" علينا عمل كل ما بوسعنا من أجل منح الأطفال المعلومات والأدوات اللازمة والآمنة للسلوك على الإنترنت".

واضافت ترامب:" شبكات التواصل الاجتماعي اليوم هي جزء لا يتجزأ من حياة أطفالنا واهتماماتهم، وبإمكاننا أن نوجههم نحو استخدامها بشكل جيد في مجالات واسعة ومتعددة، وإلا فمن الممكن أن تكون ضارة ومدمرة اذا ما استخدموها بشكل غير صحيح".

وكانت ميلانيا ترامب قد اختارت في وقت سابق برنامجا لحماية الأطفال من الترهيب على الشبكة بحيث يكون برنامجها الخاص بها خلال إقامتها في البيت الأبيض وأطلقت على هذا البرنامج "كن الأفضل".

المصدر: " نوفوستي"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا