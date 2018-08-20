ميلانيا ترامب قلقة على الأطفال من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي

دعت عقيلة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، إلى ضرورة تعليم الأطفال الاستخدام الآمن للإنترنت، مشيرة إلى أن الأطفال يدركون مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من " بعض الكبار".

وقالت السيدة الأولى للولايات المتحدة، أثناء منتدى أقيم في ولاية "ميريلاند" تحت اسم "منع التخويف والضغوط النفسية عبر شبكة الإنترنت" اليوم الاثنين :" علينا عمل كل ما بوسعنا من أجل منح الأطفال المعلومات والأدوات اللازمة والآمنة للسلوك على الإنترنت".

واضافت ترامب:" شبكات التواصل الاجتماعي اليوم هي جزء لا يتجزأ من حياة أطفالنا واهتماماتهم، وبإمكاننا أن نوجههم نحو استخدامها بشكل جيد في مجالات واسعة ومتعددة، وإلا فمن الممكن أن تكون ضارة ومدمرة اذا ما استخدموها بشكل غير صحيح".

وكانت ميلانيا ترامب قد اختارت في وقت سابق برنامجا لحماية الأطفال من الترهيب على الشبكة بحيث يكون برنامجها الخاص بها خلال إقامتها في البيت الأبيض وأطلقت على هذا البرنامج "كن الأفضل".

المصدر: " نوفوستي"