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جنود الاحتياط الإسرائيليون يحتفظون بأسلحتهم بعد الخدمة

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جنود الاحتياط الإسرائيليون يحتفظون بأسلحتهم بعد الخدمة
Reuters Mohamad Torokman
أفراد الجيش الإسرائيلي - أرشيف
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أكدت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، بأن الوزير جلعاد أردان أصدر تعليمات تقضي بإدخال تعديلات جديدة على إصدار إجازات حمل السلاح.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه "وبحسب التعليمات الجديدة، سيكون بإمكان الضباط والعرفاء العسكريين الاحتفاظ ليس فقط برخصة حمل السلاح، وإنما بالسلاح ذاته، طالما هم في الخدمة الاحتياط".

وأضاف البيان، أن "من شأن القرار الجديد أن يرفع من مستوى الأمن في المجتمع الإسرائيلي".

وأكد البيان، على أن "هناك ما يقارب 145 ألف مواطن إسرائيلي يمتلكون أسلحة، غير أولئك الذين يحملونه أثناء الخدمة".

وستزيد التعليمات الجديدة من أعداد الإسرائيليين الذين يحق لهم حمل السلاح، بحسب الوزارة، إذ يجري الحديث عن آلاف الأشخاص الذين سيدعون للخدمة العسكرية.

وشدد البيان على أنه ووفقا للتعليمات الجديدة سيحق لمتطوعي الشرطة الحصول على رخصة حمل السلاح وكذلك لموظفي خدمة الإنقاذ وسائقي وسائل النقل العام.

المصدر: نوفوستي

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