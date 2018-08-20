إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في لندن

أكدت الشرطة البريطانية إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار بالقرب من محطة مترو الأنفاق كينغسبوري في العاصمة لندن، مساء اليوم الاثنين.

وقالت سلطات لندن إنها أرسلت أفرادا من الشرطة وسيارات إسعاف بعد أن تلقت بلاغا في حوالي الساعة 21:45 مساء، بوقوع إطلاق نار في شارع كينغسبوري.

Officers are at the scene of a shooting in #Kingsbury Road at 9.45pm on Monday. Not terror related. Three people taken to hospital, none believed to be life-threatening. #Brent officers investigating alongside #Trident colleagues. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 20 августа 2018 г.

ووجدت الشرطة 4 مصابين بإطلاق النار في المكان، مؤكدة أنها تعاملت مع الواقعة دون توقيف أحد على خلفية الحادث.

Twitter/Boycey_Boy

المصدر: صحيفة "ذي صان" البرطانية