ترامب يصف جون برينان بأسوأ مدير لـ "CIA" في التاريخ

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون برينان بأنه "أسوأ مدير" للوكالة في التاريخ.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "آمل بأن يتقدم جون برينان، أسوأ مدير لـ "CIA" في تاريخ بلادنا، بدعوى قضائية. وعندئذ سيكون من السهل الحصول على كافة تسجيلاته ونصوصه ورسائله ووثائقه، ليس لعرض أدائه السيء في منصبه فحسب، بل وللكشف عن تورطه في مطاردة الساحرات الكاذبة التي يقودها مولر".

وأعرب ترامب عن قناعته بأن برينان لن يرفع دعوى قضائية ضد قرار ترامب إلغاء التصريح الأمني لمدير وكالة الاستخبارات الأسبق وعدد من المسؤولين الآخرين.

إقرأ المزيد

وقرر ترامب الأسبوع الماضي منع برينان من إمكانية الحصول على معلومات سرية، معتبرا أنه "أساء استخدام صلاحياته".

وكان برينان آخر مدير لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وكان يشغل هذا المنصب في الفترة من 2013 إلى 2017. وأنهى دونالد ترامب مهامه مع تولي منصب الرئاسة يوم 20 يناير 2017.

المصدر: وكالات