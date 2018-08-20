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تصرف مشين بحق راكب ياباني على متن طائرة

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تصرف مشين بحق راكب ياباني على متن طائرة
Reuters / Yuya Shino
خطوط طيران "نيبون" All Nippon Airways
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اعتقلت الشرطة اليابانية يوم الجمعة، مسافرا أمريكيا بعد أن ارتكب تصرفا "مشينا ومقززا" بحق راكب ياباني خلال رحلة جوية تابعة لخطوط طيران "نيبون" All Nippon Airways.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن وسائل إعلام يابانية، أن الراكب الأمريكي تبول على الراكب الياباني خلال الرحلة التي أقلعت من مطار أوهير الدولي في شيكاغو متجهة إلى مدينة ناريتا اليابانية، وفقا لما ذكرته شبكة "فوجي" التلفزيونية اليابانية.

وكان المشتبه به البالغ من العمر 24 عاما والذي يزعم أنه تبول على رجل ياباني يبلغ من العمر 50 عاما يجلس خلفه بصفين.

وسرعان ما قام طاقم الطائرة بتقييد الشاب الأمريكي، وأبلغ الشرطة التي اعتقلته عقب هبوط الطائرة في مطار نارينا الدولي في اليابان.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به الذي لم يكشف عن اسمه، شرب 4 أكواب من الشمبانيا وغيرها من المشروبات الكحولية، وقال للشرطة إنه لا يتذكر الحادث، بحسب ما ذكره موقع "اليابان اليوم".

هذا وأكد الضحية الياباني أنه لا يعرف الشاب، وأن الأخير أقدم على فعلته دون أن يكون هناك أي اتصال سابق بينهما.

المصدر: صحيفة "إندبندنت" البريطانية

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