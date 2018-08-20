روما ترمي مصير 177 مهاجرا في ملعب الاتحاد الأوروبي

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الاثنين، إن بلاده لن تعيد 177 مهاجرا إلى ليبيا، إذا ما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء لإعادة توزيعهم بين دول التكتل.

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وصرح سالفيني لــمحطة "راي" التلفزيونية الحكومية، بأنه يمكن السماح للسفينة بالرسو في إيطاليا، طالما سيتم توزيع المهاجرين، كبادرة تضامن أوروبية، متراجعا عن تهديده يوم الأحد بإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وقبل تصريحات سالفيني، أصدرت الخارجية الإيطالية بيانا قالت فيه إنها طلبت رسميا ومنهجيا من المفوضية الأوروبية تنسيق توزيع أوروبي لنحو 177 مهاجرا عالقين على متن السفينة ديشيوتي.

ولا يزال المهاجرون عالقين على متن السفينة "ديشيوتي" التابعة لخفر السواحل الإيطالي التي كانت أنقذتهم الخميس الماضي في نطاق مياه البحث والإنقاذ التابعة لمالطا، ومنذ ذلك الحين والجدال محتدم بين مالطا وإيطاليا بشأن على من تقع مسؤولية استقبال المهاجرين.

وحذر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مرارا من مغبة إعادة المهاجرين إلى ليبيا، مشيرين إلى أنهم قد يصبحون عرضة للانتهاكات والتعذيب.

وشدد الاتحاد على أن ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي.

المصدر: د ب أ