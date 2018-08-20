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سفير أفغانستان: روسيا تسعى لتسخير طالبان في قتال داعش

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سفير أفغانستان: روسيا تسعى لتسخير طالبان في قتال داعش
Reuters Parwiz Parwiz
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أكد سفير جمهورية أفغانستان في موسكو عبد القيوم كوتشاي، أن روسيا تنشد استخدام حركة طالبان لقتال تنظيم داعش الإرهابي داخل أراضي أفغانستان.

وأضاف السفير الأفغاني في حديث لصحفيين اليوم: "روسيا تخشى داعش كثيرا، وترفض تسلل عناصر داعش عبر حدود أفغانستان إلى آسيا الوسطى والقوقاز، ولذلك تريد استخدام طالبان ضد داعش".

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المصدر: انترفاكس

 

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