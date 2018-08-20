سفير أفغانستان: روسيا تسعى لتسخير طالبان في قتال داعش

أكد سفير جمهورية أفغانستان في موسكو عبد القيوم كوتشاي، أن روسيا تنشد استخدام حركة طالبان لقتال تنظيم داعش الإرهابي داخل أراضي أفغانستان.

وأضاف السفير الأفغاني في حديث لصحفيين اليوم: "روسيا تخشى داعش كثيرا، وترفض تسلل عناصر داعش عبر حدود أفغانستان إلى آسيا الوسطى والقوقاز، ولذلك تريد استخدام طالبان ضد داعش".

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المصدر: انترفاكس