أنقرة ترفع حظر السفر عن صحفية ألمانية مشتبه في تورطها بتنظيم غولن

أعلنت الصحفية الألمانية ميسالي تولو، أن السلطات التركية رفعت حظر السفر المفروض عليها، أثناء محاكمتها بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وكتبت تولو تغريدة على حسابها في "تويتر": "نتيجة التماس رفعه المحامي، تم إلغاء الحظر على سفري إلى الخارج... المحكمة ستستأنف يوم 16 أكتوبر المقبل".

Avukatlarımın (@EzilenlerinHB ) yaptığı başvuru sonucu yurtdışı yasağım kaldırıldı. Tüm süreç boyunca yanımda olan, bana destek olan herkese teşekkür ederim. Yargılamam 16 Ekim’de devam edecek. — Meşale Tolu (@mesale_tolu) August 20, 2018

وسبق أن أمرت محكمة في ​اسطنبول في ديسمبر الماضي، بإطلاق سراح 6 صحفيين ألمانيين، من بينهم الصحفية والمترجمة الألمانية من أصول تركية ميسالي تولو، من الحبس الاحتياطي، وفرضت حظر سفر عليهم.

وكانت السلطات التركية قد وجهت لتولو تهمة التواطؤ مع منظمة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: تاس