اليونان تستغني عن المساعدات الأجنبية للمرة الأولى منذ 2010

أنجزت اليونان بنجاح، البرنامج الثالث من المساعدات المالية الخارجية العامة، وخرجت من تحت الإدارة الخارجية للمقرضين والدائنين الأجانب التي كانت خاضعة لها منذ 2010.

وجاء في بيان عن صندوق الاستقرار في منطقة اليورو، نشر اليوم: "أكملت اليونان رسميا برنامجها للمساعدة المالية الشاملة لمدة ثلاث سنوات، المقدم من صندوق ESM، وأنجزت بذلك خروجها الناجح من البرنامج".

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وأشار البيان، إلى أن اليونان لم تعد تحتاج إلى إطلاق برامج إنقاذ إضافية جديدة، وأنها أصبحت قادرة على الوقوف على قدميها لأول مرة منذ أوائل 2010.

وشدد البيان، على أن انتهاء الأزمة المالية اليونانية، بات ممكنا "بفضل الجهود الاستثنائية للشعب اليوناني والتعاون الجيد بين الحكومة اليونانية الحالية ودعم الشركاء الأوروبيين عبر القروض وتخفيف عبء الديون".

المصدر: news.mail.ru