أردوغان يقدم "رقما قياسيا" من الشكاوى الجنائية

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكاوى جنائية ضد 6033 شخصا عام 2017 بتهمة الإهانة، وحكم على 2099 منهم من قبل المحاكم المحلية، وفقا للإحصاءات القضائية التركية التي أعلن عنها مؤخرا.

وكتب أستاذ القانون التركي البارز كيرم التيبارمارك، الذي شارك في أحدث إحصاءات قضائية، على حسابه الشخصي على تويتر يوم الجمعة: "جرائم إهانة الرئيس بحسب ما تنص عليه المادة 299 من قانون العقوبات مستمرة، وأضاف أن القضاء نظر في 1953 قضية إهانة في عام 2015 و4187 حالة في عام 2016، وبلغت الشكاوى المقدمة في عام 2017 ما مجموعه 6033 حالة.

Yeni adalet istatistikleri yayımlandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçunda (TCK 299) önlenemez yükselişe devam. Hatırlanacağı gibi CB 15 Temmuzda şikayetlerini geri çekmişti. Ama 2015de 1953, 2016da ise 4187 yeni dava açılmışken şikayet çekildikten sonra 2017de sayı 6033e ulaşmış. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) 17 августа 2018 г.

وأضاف أن عدد الأحكام في القضايا المتعلقة بإهانة أردوغان ازدادت بشكل كبير في العام 2017، فبلغ 238 في 2015، و884 في عام 2016، و2099 في 2017.

ووفقا للبيانات التي نشرها أستاذ القانون التركي، فإن عدد الأحكام الموقوف تنفيذها، التي صدرت بحق المتهمين، كان 1660 في عام 2017، و151 في 2015، و720 في عام 2016.

Cumhurbaşkanına hakarette verilen karar ve mahkumiyet sayılarında da büyük artış devam ediyor. 2015de 238, 2016da 884 mahkumiyet varken, 2017de bu sayı 2099a çıkmış. 2015de 151, 2016da 720 olan HAGB sayısı da 2017de 1660 olmuş. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) 17 августа 2018 г.

كما أفاد أستاذ القانون التركي يمان أكدينيز بأن العدد الإجمالي للقضايا المرفوعة بتهمة إهانة الرئيس التركي (وفقا للمادة 299)، كان 12983 بين عامي 2010 و2017، 12305 منها قُدمت خلال رئاسة أردوغان بين عامي 2014 و2017.

2010'dan 2017 sonuna kadar Cumhurbaşkanına Hakaret suçu (TCK 299) ile ilgili açılan toplam dava sayısı 12,893. Bunlardan 12,305 tanesi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönem (2014-2017) içinde açılan davalar. pic.twitter.com/7uG1q5yJmC — Yaman Akdeniz (@cyberrights) 17 августа 2018 г.

وبين أيضا أن المحاكم التركية أصدرت أحكاما في 5150 قضية إهانة قدمها الرئيس أردوغان، فحُكم على 2099 من المدعى عليهم، بينما قضت المحكمة ببراءة 873 منهم فقط.

2017 içinde TCK 299 (Cumhurbaşkanına Hakaret) suçu ile ilgili 5150 karar vermiş mahkemelerimiz. Bunlardan 2099 tanesi mahkumiyet, 1660 tanesi HAGB ile, 873 tanesi beraatla sonuçlanmış. 518 da da "diğer" kategorisinde değerlendirilmiş, düşme vs içeriyordur muhtemelen. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) 17 августа 2018 г.

المصدر: مركز ستوكهولم للحريات