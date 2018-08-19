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أردوغان يقدم "رقما قياسيا" من الشكاوى الجنائية

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أردوغان يقدم
Reuters / Umit Bektas
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكاوى جنائية ضد 6033 شخصا عام 2017 بتهمة الإهانة، وحكم على 2099 منهم من قبل المحاكم المحلية، وفقا للإحصاءات القضائية التركية التي أعلن عنها مؤخرا.

وكتب أستاذ القانون التركي البارز كيرم التيبارمارك، الذي شارك في أحدث إحصاءات قضائية، على حسابه الشخصي على تويتر يوم الجمعة: "جرائم إهانة الرئيس بحسب ما تنص عليه المادة 299 من قانون العقوبات مستمرة، وأضاف أن القضاء نظر في 1953 قضية إهانة في عام 2015 و4187 حالة في عام 2016، وبلغت الشكاوى المقدمة في عام 2017 ما مجموعه 6033 حالة.

وأضاف أن عدد الأحكام في القضايا المتعلقة بإهانة أردوغان ازدادت بشكل كبير في العام 2017، فبلغ 238 في 2015، و884 في عام 2016، و2099 في 2017.

ووفقا للبيانات التي نشرها أستاذ القانون التركي، فإن عدد الأحكام الموقوف تنفيذها، التي صدرت بحق المتهمين، كان 1660 في عام 2017، و151 في 2015، و720 في عام 2016.

كما أفاد أستاذ القانون التركي يمان أكدينيز بأن العدد الإجمالي للقضايا المرفوعة بتهمة إهانة الرئيس التركي (وفقا للمادة 299)، كان 12983 بين عامي 2010 و2017، 12305 منها قُدمت خلال رئاسة أردوغان بين عامي 2014 و2017.

وبين أيضا أن المحاكم التركية أصدرت أحكاما في 5150 قضية إهانة قدمها الرئيس أردوغان، فحُكم على 2099 من المدعى عليهم، بينما قضت المحكمة ببراءة 873 منهم فقط.

المصدر: مركز ستوكهولم للحريات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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