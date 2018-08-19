واشنطن بوست: ترامب تخلص من أثاث ميلانيا في البيت الأبيض

قالت صحيفة " واشنطن بوست" اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلص من الأثاث الذي اختارته زوجته ميلانيا واستبدله بآخر يتناسب مع ذوقه.

واتضح أن ميلانيا اختارت قبل نصف عام من رحيلها هي وزوجها للسكن في البيت الأبيض بعض قطع الأثاث وفقا للنمط الحديث، الذي يراعي وجود مساحات أكثر خالية داخل المنزل، إلا أن ترامب كان يستبدل هذه القطع عندما تغادر ميلانيا البيت الأبيض بأخرى، وفقا للأنماط السائدة في عهد الملك الفرنسي لويس الرابع عشر.

ومن وجهة نظر المقربين من ميلانيا ترامب، فإن سلوك الرئيس ترامب يبين أنه ليس لديه القدرة على التنازل والتغاضي عن أشياء بسيطة حتى من أجل شريكة حياته.

وأنفقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكثر من 34 مليون دولار لتغير التصميم الداخلي لطائرتين من طراز بوينغ 757، مخصصتين لرئيس الولايات المتحدة، وجعلها فاخرة بأمر من ترامب.

وتعهدت شركة بوينغ بتنفيذ التعديلات التي طلبها البنتاغون بناء على طلب ترامب، وأعادت صبغ جسم طائرة البوينغ 757 (الرمز العسكري C-32) ، بالإضافة إلى تحديث تصميمها من الداخل وتركيب مقاعد مزدوجة بدلا من المقاعد الثلاثية، وتغيير السجاد، وإجراء تنظيف شامل بشكل دوري.

المصدر: "لينتا.رو"