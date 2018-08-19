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النفط الإيراني يبحث عن طريق للالتفاف على العقوبات الأمريكية

مال وأعمال

النفط الإيراني يبحث عن طريق للالتفاف على العقوبات الأمريكية
Reuters Morteza Nikoubazl
أحد حقول النفط في إيران - أرشيف
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أشار إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني، إلى أن حكومة بلاده تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل إيراداته رغم العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين.

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وقال جهانجيري: "يحدونا الأمل في أن تستطيع الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها، لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن نبحث عن حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته".

وأضاف، أن الدول الأوروبية تعهدت بتعويض إيران عن خسارتها بعدما أضرت جولة جديدة من العقوبات الأمريكية بقطاعي الطاقة والبنوك بها، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في شهر مايو الماضي، معلنا فرض عقوبات على طهران.

وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف واردات النفط الإيراني تماما، وستفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني في نوفمبر المقبل.

وتحتل إيران المركز الثالث كأكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية والعراق.

المصدر: رويترز

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