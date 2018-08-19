"تشيكرز" تحرج ماي أمام العموم

اعتبر رئيس مجموعة متنفذة من المشرعين البريطانيين المؤيدين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أن ماي، قد تتعرض للمشاكل في البرلمان عند إقرار خطتها للخروج إذا لم تغير مقترحاتها.

واعتبر جاكوب ريس موج، المتداول اسمه كخليفة محتمل لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في تصريح صحفي لـ"ذا صنداي تايمز" أنه إذا تمسكت ماي بخطة تشيكرز، ستجد أمامها تكتلا من الأصوات المضادة لها في مجلس العموم، ووصف مقترحات الخطة بأنها "خضوع" للاتحاد الأوروبي.

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وأضاف: "بالطبع فإن المتشككين في الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان ليسوا أغلبية في كل القضايا، لكنهم لا محالة سيشكلون أغلبية في بعض من هذه القضايا، وهو ما سيجعل التشريع صعبا بدرجة غير عادية إذا استند إلى خطة تيشكرز".

ويعارض ريس موج رئيس مجموعة البحث الأوروبية، وهي فصيل داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي بشدة، خطة الحكومة الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم "خطة تشيكرز" ويؤيد انفصالا صريحا من التكتل بحلول 29 مارس 2019.

وتقضي "خطة تشيكرز" ببقاء بريطانيا في منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي خاصة بالمنتجات الصناعية والزراعية، لكن بعض مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي قالوا إن الخطة تعني أن قطاعات في الاقتصاد البريطاني ستضل خاضعة للقواعد التي تقرها بروكسل.

المصدر: رويترز