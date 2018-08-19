ليبرمان متهم بالتسليم لحماس!

تعرض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لانتقادات لاذعة من وزير التعليم نافتلي بينيت، على خلفية مساعي التسوية بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وأممية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد أن الوضع في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بات متوترا جدا، ونقلت عن بينيت، وهو زعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني، أن سياسة ليبرمان المترددة واستسلامه لحركة حماس ستؤدي إلى مواجهة في ظروف ستفرضها الحركة نفسها.

وقال بينيت للصحيفة إن محاولات ليبرمان إقناع الفلسطينيين في غزة بإسقاط حكم حماس وجلب الأمن لسكان غلاف غزة، هي "خربشات" وتعبير عن "انعدام المسؤولية".

وأضاف أن "ليبرمان الذي قال إنه سيقضي على حكم حماس وسيغتال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يقدم لهم الآن جوائز على حساب أمن إسرائيل، وسياسته الضعيفة وانعدام المسؤولية والبراغماتية لديه، هي التي أدت إلى تمكن حماس من حرق الجنوب على مدى الـ 140 يوما الماضية، وتحديد موعد نزول الإسرائيليين هناك إلى الملاجئ والخروج منها".

Education Minister Naftali Bennett (Jewish Home) slammed Defense Minister Avigdor Liberman (Yisrael Beytenu) for the proposed agreement with Hamas.



Bennett: Caving in to Hamas will lead to war https://t.co/d3HrkDM7K7 — Safta Miriam (@MiriamSafta) August 19, 2018

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن مكتب ليبرمان فضّل عدم الرد على اتهامات بينيت، لكن المتحدث باسم حزب "إسرائيل بيتنا" رد على هجوم بينيت وقال: "سياسة حكومة إسرائيل يحددها أعضاء "الكابينيت"، أو على الأقل الذين يحضرون اجتماعاته"، في إشارة إلى تغيب بينيت ووزيرة العدل الإسرائيلية اييلت شاكيد من "البيت اليهودي" عن الجلسة الأخيرة للـ"كابينيت" الأحد الماضي التي كان يفترض أن تناقش قضية التهدئة مع حماس.

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كما أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن بينيت فضّل مهاجمة وزير الدفاع فقط دون المساس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تدعم التسوية، ما دفع مقربين من ليبرمان لاتهام بينيت بأنه يدير معركة سياسة ضد وزير الدفاع لأغراض انتخابية بحتة.

المصدر: موقع "ديلي صباح" التركي + وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية