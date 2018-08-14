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ليبرمان يبت اليوم بشأن فتح معبر استراتيجي مع غزة

أخبار العالم العربي

ليبرمان يبت اليوم بشأن فتح معبر استراتيجي مع غزة
AFP JALAA MAREY
أفيغدور ليبرمان
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان سيتخذ اليوم قراره في مسألة فتح معبر استراتيجي مع غزة وتقديم سلسلة تسهيلات للقطاع في حال استمرار الهدوء عند حدوده.

وأكد موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن ليبرمان سيعقد اليوم جلسة تقييمية للأوضاع في جنوب البلاد، حيث سيدرس إمكانية إعادة فتح معبر كرم أبو سالم كاملا، وتوسيع منطقة الصيد في القطاع، إذا بقي الهدوء عند حدوده مستتبا.

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وجاء ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية بين القطاع وإسرائيل حالة من الهدوء الحذر، بعد إحدى أخطر المواجهات العسكرية خلال السنوات الماضية في وقت سابق من الشهر الماضي.

وتتحدث مصادر إعلامية عن قرب التوصل إلى اتفاق هدنة شامل بين إسرائيل وحركة "حماس" المسيطرة على غزة، وذلك بوساطة مصرية وأممية، بينما تمتنع الحكومة الإسرائيلية عن التعليق على الموضوع.

المصدر: مكان

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